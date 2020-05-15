Супруг "блондинки в шоколаде" отличился на карантине

На прогулке в лесу режиссер Константин Богомолов повел себя довольно неожиданно, за что получил от жены насмешливое прозвище. Ксения Собчак назвала любимого "короедом". Кадры светская львица опубликовала в своем Инстаграм.

В ролике Собчак задумчиво рассуждает о красоте русского леса. Затем камера переключается на Богомолова, который, прижавшись к дереву, отдирает кусок коры и медленно его жует, затравленно озираясь. Увидев, что его заметили, режиссер "атаковал" жену.

"Все-таки главная беда подмосковья -это короеды!" – подписала Ксения пост.

Пользователи юмор звездной пары оценили. Многих ролик рассмешил – они оставили множество комментариев. Некоторые признались, что видео затягивает – пересматривают по нескольку раз. Другие заявили, что Собчак и Богомолов созданы друг для друга.

"Богомолы вроде кору не едят", "Пересмотрела 3 раза, чтобы понять всю глубину этого видео Смотрю 4й", "Вы созданы друг для друга будьте всегда такими", "Самоизоляция день 70", "это единственный уникальный экземпляр, Ксения Берегите", – написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее Собчак накинулась на Богомолова после его попытки улизнуть с карантина.