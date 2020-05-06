Собчак впервые после развода рассказала правду о браке с Виторганом

Телеведущая прокомментировала новые отношения бывшего мужа с 28-летней красавицей Нино

Ксения Собчак в своем шоу на "Ютуб" высказалась о Максиме Виторгане и его девушке. Журналистка назвала Нино Нинидзе прекрасной красавицей и отметила, как изменился ее экс-супруг. По ее мнению, он стал сильнее и инициативнее.

Собчак такие перемены в Максиме Виторгане удивляют, однако она призналась, что рада за его новые отношения.

Сама Ксения сейчас счастлива замужем за режиссером Константином Богомоловым. В браке с ним, по мнению Екатерины Варнавы, знаменитость стала выглядеть гораздо лучше и женственнее. Свою личную жизнь ведущая и юмористка обсудили в шоу "Осторожно, Собчак".

Напомним, после развода со скандальной блондинкой Максим Виторган увлекся актрисой Нино Нинидзе. Вместе пара вышла в свет в июле 2019 года.

Через несколько месяцев перемены произошли и в личной жизни Ксении Собчак – она вышла замуж за Константина Богомолова. Свадьба режиссера и журналистки стала одним из самых обсуждаемых событий.