Режиссер утверждает, что Ксения Собчак не мешает его отношениям

Максим Виторган после развода с супругой увлекся Нино Нинидзе. Как рассказали сами знаменитости, они познакомились на дне рождения общей подруги, а после долго переписывались с помощью мессенджеров.

Если режиссер за время брака с медиадивой привык к повышенному вниманию, то для его молодой возлюбленной стало шоком, когда об их отношениях узнали в прессе. Журналисты постоянно названивали 28-летней Нинидзе, пытаясь выяснить пикантные детали. Актриса предпочла игнорировать любые их вопросы.

Виторган и Нинидзе вместе уже около девяти месяцев. За это время у них не было никаких скандалов, которые были стали известны прессе. Более того, проблем не возникло даже между Ксенией Собчак и новой возлюбленной ее бывшего мужа. Журналистка спокойно отпускает их сына в отпуск с молодой актрисой.

"Никогда не было кухонных драм. Всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь", - цитирует Teleprogramma.pro печатную версию журнала Hello.

Впервые Максим Виторган и Нино Нинидзе вышли в свет в июле 2019 года. Молодая актриса сразу же завоевала симпатию старшей дочери режиссера и сумела понравиться его подписчикам в "Инстаграм". Многие пользователи восхищаются красотой звезды.