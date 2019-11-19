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Любовница Виторгана сняла с себя одежду

Обнаженная любовница Виторгана сверкнула прелестями на полу
Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Начинающая звезда показала стройную фигуру

Актриса Нино Нинидзе поделилась весьма пикантным роликом со своими поклонниками.

В сторис в Instagram Нинидзе показала кадры, на которых она лежит на деревянном полу. Судя по всему, артистка решила обойтись без одежды и без украшений.

Нино не в первый раз хвастается безупречной фигурой: ранее актриса показала подписчикам фотографию, где она лишь слегка прикрыта полупрозрачной шторой.

О романе бывшего супруга Ксении Собчак Максима Виторгана и Нино Нинидзе заговорили летом 2019 года. Сладкая парочка частенько делится с интернет-пользователями совместными видео и фотографиями.

Валентина МАЙОРОВА

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