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Актриса Нино Нинидзе поделилась весьма пикантным роликом со своими поклонниками.
В сторис в Instagram Нинидзе показала кадры, на которых она лежит на деревянном полу. Судя по всему, артистка решила обойтись без одежды и без украшений.
Нино не в первый раз хвастается безупречной фигурой: ранее актриса показала подписчикам фотографию, где она лишь слегка прикрыта полупрозрачной шторой.
О романе бывшего супруга Ксении Собчак Максима Виторгана и Нино Нинидзе заговорили летом 2019 года. Сладкая парочка частенько делится с интернет-пользователями совместными видео и фотографиями.
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