Актриса позировала перед фотографом без штанов

Нино Ниндзе выставила напоказ свои стройные ноги. Любовница Максима Виторгана на съемке развалилась на ящике в прозрачном наряде, при этом нижняя часть ее тела оказалась на виду.

Оголенное тело Нино Нинидзе у одних вызывает только восхищение, другим же кажется, что на снимке 28-летняя актриса выглядит старше своих лет. Кто-то посоветовал возлюбленной Виторгана сменить черную одежду на белую.

"На Вас хочется смотреть! Не наглядеться, до чего исключительная внутренняя и внешняя красота!!!!!! Таких мало!", "Черный цвет одежды вас старит! Попробуйте одеть простое светлое платье, как в СССР", "Красивая Ниноша!", "Вы очень красивая", – похвалили актрису в Инстаграм.

Недавно Нино Нинидзе и Максим Виторган снова оказались в центре внимания журналистов. Ходили слухи, что влюбленные расстались, так как актер опубликовал в Инстаграм пост о предательстве.

Но отношениям пары, похоже, ничто не угрожает. Они продолжают появляться на публике вместе и выкладывают совместные снимки.