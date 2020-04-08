Шоумен довел до слез Собчак в тапках из рыб
Ксения Собчак пригласила на интервью своего знакомого Александра Гудкова. Вместе с бывшим участником КВН и ведущим многих юмористических программ журналистка обсудила грани допустимого в шутках. Веселый разговор приятелей закончился на грустной ноте: Александр решил пошутить про Ксению, однако ей это не понравилось.
Улыбка с лица Собчак сразу же исчезла, голос начал дрожать, а к глазам подступили слезы. Гудков попросил блондинку не плакать.
"Зачем ты так со мной? Я не понимаю", – обратилась ведущая к своему гостю.
Вполне возможно, что все происходящее в шоу "Осторожно, Собчак", было только постановкой, а на самом деле Ксения не обиделась на шутку, где юморист сравнивал ее с девушкой легкого поведения.
В комментариях многие пользователи похвалили стилиста телеведущей. Во время интервью на ней был надет кожаный пиджак, джинсовая юбка и розовые тапки в форме рыб. Кажется, что пальцы телеведущей выглядывают прямо изо рта водного животного.
Зрители от гостя Ксении Собчак были в восторге. Некоторые пользователи отметили, что это лучшее интервью журналистки. Возможно, разговор так понравился пользователям из-за отношения знаменитости – блондинка призналась в "Инстаграм", что любит Александра Гудкова.
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