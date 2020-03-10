Жена Константина Богомолова в пижаме выразила свое мнение на фоне паники из-за валют

Ксения Собчак заговорила в соцсети о рухнувшем рубле. Журналистка не понимает, почему люди до сих пор удивляются, когда российская валюта падает. Обо всем этом она ехидно сообщила под фотографией, на которой позировала в пижаме, лежа у океана с задратой вверх ногой.

Также жена Константина Богомолова заявила, что хотя бы ее нога будет подниматься, раз рубль падает. "Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет", – написала Ксения Анатольевна в "Инстаграм".

Подписчики юмор ведущей "Док-ток" не оценили. Они считают, что телезвезда далека от таких проблем, ведь деньги наверняка хранит в валюте. Поза знаменитости тоже не произвела впечатления на комментаторов. Они предположили, что журналистка вновь соревнуется с Анастасией Волочковой и завидует ее прекрасной физической форме. По мнению интернет-пользователей, телеведущая проигрывает балерине в растяжке.

"Чего Вам то расстраиваться – у Вас бабки только в $", "По ходу, Волочкова что-то особое знает о курсе рубля, раз постоянно сидит на шпагате", "Худшая версия на Волочкову... видимо, зависть не дает Ксении покоя", "Чем ниже рубль, тем выше ногу", – прокомментировали подписчики жены Богомолова.

Ранее Ксения Собчак высказывалась о COVID-19. Знаменитость уверена, что масштабы заболевания в России замалчивают, а у медиков нет необходимых тестов для выявления коронавируса. Сама журналистка решила посадить на карантин недавно вернувшегося из Кореи учителя сына. Хотя преподавателя проверили в аэропорту, этого блондинке показалось недостаточно.