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Собчак вышла из себя из-за пожеланий на 8 Марта

Собчак вышла из себя из-за пожеланий на 8 Марта
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
"Блондинка в шоколаде" с кислым лицом распекла тех, кто присылает поздравления

Ксения Собчак в Международный женский день не сдержала эмоций.

В своем Инстаграм светская львица опубликовала снимок, где позирует с кислым лицом, и написала, что терпеть не может банальные поздравления с 8 Марта. В пример она привела одно из стихотворений, которые любят рассылать россияне.

"Вот с таким лицом , как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся,девушки!!!" – написала она.

К слову, ранее друзья преподнесли Собчак полезный подарок на праздник. Ей вручили маску для защиты от коронавируса. Практичным презентом звезда похвасталась в сторис Инстаграм.

"Лучший подарок", – со смешком прокомментировала она.

Ранее Собчак пришла на вечеринку в штанах, натянутых почти до подмышек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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