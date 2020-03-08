"Блондинка в шоколаде" с кислым лицом распекла тех, кто присылает поздравления

Ксения Собчак в Международный женский день не сдержала эмоций.

В своем Инстаграм светская львица опубликовала снимок, где позирует с кислым лицом, и написала, что терпеть не может банальные поздравления с 8 Марта. В пример она привела одно из стихотворений, которые любят рассылать россияне.

"Вот с таким лицом , как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся,девушки!!!" – написала она.

К слову, ранее друзья преподнесли Собчак полезный подарок на праздник. Ей вручили маску для защиты от коронавируса. Практичным презентом звезда похвасталась в сторис Инстаграм.

"Лучший подарок", – со смешком прокомментировала она.

Ранее Собчак пришла на вечеринку в штанах, натянутых почти до подмышек.