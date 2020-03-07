Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Почти до подмышек: Собчак пришла на вечеринку в высоко натянутых штанах

Почти до подмышек: Собчак пришла на вечеринку в высоко натянутых штанах
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/
Жена Константина Богомолова выбрала необычный наряд для мероприятия

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" фото с вечеринки. На снимке хорошо можно рассмотреть одежду знаменитости: на публику она вышла в широких брюках, которые натянула почти до подмышек, и блузке с декольте.

Открытые наряды Ксения Анатольевна выбирает не в первый раз. До этого она вышла в свет в брючном костюме, однако под пиджак не надела рубашки или топа. Под этим же постом артистка рассказала, что заставила репетитора своего сына, приехавшего из Китая, проходить карантин, хотя его в аэропорту проверили медики.

На этих выходных ждать от Собчак фотографий в провокационных нарядах не стоит – журналистка призналась, что проведет время дома, хоть и стыдится этого.

"Как проводите выходные? Я – валяюсь тюленем и сижу в инсте. Стыдно, но факт)", – написала скандальная блондинка в "Инстаграм".

Пользователи поддержали телезвезду. Они считают, что Собчак много работает, поэтому может позволить себе отдых на выходных.

"А почему стыдно, так большинство проводит выходные", "Не верю, Собчак так не умеет", "Ой в кой веки то можно себе позволить полежать... Столько пашете как ломовая лошадь) и там и тут все успеваете)", "Ох не верится, что Ксения валяется тюленем", "Вам можно расслабиться", – прокомментировали снимок знаменитости в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Путин рассказал о своей судьбе после президентства

Российский лидер выступил против двоевластия в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей