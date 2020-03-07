Жена Константина Богомолова выбрала необычный наряд для мероприятия

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" фото с вечеринки. На снимке хорошо можно рассмотреть одежду знаменитости: на публику она вышла в широких брюках, которые натянула почти до подмышек, и блузке с декольте.

Открытые наряды Ксения Анатольевна выбирает не в первый раз. До этого она вышла в свет в брючном костюме, однако под пиджак не надела рубашки или топа. Под этим же постом артистка рассказала, что заставила репетитора своего сына, приехавшего из Китая, проходить карантин, хотя его в аэропорту проверили медики.

На этих выходных ждать от Собчак фотографий в провокационных нарядах не стоит – журналистка призналась, что проведет время дома, хоть и стыдится этого.

"Как проводите выходные? Я – валяюсь тюленем и сижу в инсте. Стыдно, но факт)", – написала скандальная блондинка в "Инстаграм".

Пользователи поддержали телезвезду. Они считают, что Собчак много работает, поэтому может позволить себе отдых на выходных.

"А почему стыдно, так большинство проводит выходные", "Не верю, Собчак так не умеет", "Ой в кой веки то можно себе позволить полежать... Столько пашете как ломовая лошадь) и там и тут все успеваете)", "Ох не верится, что Ксения валяется тюленем", "Вам можно расслабиться", – прокомментировали снимок знаменитости в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).