Телеведущая поделилась опасениями по поводу распространения заболевания

Светская львица Ксения Собчак поделилась с подписчиками в "Инстаграм" новой фотографией. На снимке телеведущая предстала в роковом образе.

Строгий брючный костюм-тройка, открытое декольте, из-под которого выглядывает красное неглиже, венчает массивный крест, туфли на каблуках и волосы, зачесанные на бок. "Какая женщина!", "До чего же роковая", "Очень знойная!" – сразу посыпались комментарии.

Но беседу под постом Собчак решила вести совсем не о стиле или смене имиджа. "Я считаю,что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране!" – сообщила телеведущая под фото. И предположила, что правительство боится паники больше, чем распространения заболевания. Также светская львица упрекнула государство в отсутствии должного обеспечения больниц всем необходимым для проведения тестов на COVID-19.

"В России больницам НЕ ВЫДАЮТ реагенты для анализа!!!!! Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в ОДНО место в центре города, на графский переулок, и делать анализ там, дожидаясь его", – уточнила "блондинка в шоколаде".

Кроме того, телеведущая поделилась личным опытом – она наняла для сына преподавателя из Китая, которого в итоге пришлось продержать на карантине 24 дня, – и пожаловалась на невозможность купить медицинские маски в Москве.

Ранее Ксения Собчак схлестнулась с Любовью Успенской в словесном поединке.