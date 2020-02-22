"В ней мертво все": Успенская публично сцепилась с Собчак
Любовь Успенская дала интервью Ксении Собчак, в котором хотела разъяснить публике, что же на самом деле произошло в ее семье. Однако, по словам певицы, журналистка не дала ей рассказать правду об отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной, которая в начале февраля обвинила мать в издевательствах.
Успенская сообщила в своем "Инстаграм", что надеялась на понимание Собчак. Любовь шокировало то, что Ксения, будучи тоже матерью, сначала хотела помочь, но во время съемок превратилась в "холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого "свадебного катафалка", оставившая там свою душу". Как добавила артистка, телеведущая не дала ей нормально высказаться.
"Я должна была понимать, что человек, вышедший из приличной семьи и вошедший в низкосортные шоу развлекательного формата, не совсем осознает систему человеческих ценностей <…>, я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины – в ней все мертво, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу", – призналась Успенская.
Собчак не стала молчать на такой выпад в свой адрес и ответила Успенской в комментариях. Телеведущая отметила, что певица пришла к ней, как к журналисту, и она не может поддерживать героя, лишь – разобраться в ситуации. Ксения подчеркнула, что не было "криков и передергивания". Звезда просто задавала певице "неудобные" вопросы, которые не переходили грань.
"Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать", – констатировала Собчак, заметив, что ей жаль, как Успенская отреагировала. Ксения пообещала Любови оставить все ее слова по существу без монтажа, но добавила, что та не готова понять и услышать других людей.
Подписчики Успенской встали в комментариях на ее сторону:
"Собчак – это зло", "Любовь вы лучшая, мы вас очень любим, и переживаем искренне за вас!", "Терпения и сил вам", "Ксения, за все грехи придется ответить".
В начале февраля Татьяна дала интервью телеканалу НТВ, в котором заявила, что ее мать Любовь издевалась над ней. Позже Успенская оправдалась, сообщив, что ее дочь удерживали журналисты. Сама Плаксина позже добавила, что сотрудники программы на нее давили.
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