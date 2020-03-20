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Собчак показала своего первого мужчину

Собчак показала своего первого мужчину
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая шоу "Док-ток" опубликовала фото любимого

Ксения Собчак раскрыла подписчикам имя своего первого и единственного мужчины. Именно так она назвала мужа Константина Богомолова, опубликовав его фото в социальных сетях. Сам режиссер поступок знаменитости оценил и назвал ее своей любовью.

Снимки супруга журналистка довольно редко выкладывает в "Инстаграм", поэтому пользователи бурно отреагировали на публикацию. Некоторые из них адресовали режиссеру комплименты по поводу его внешности, другие восхищались отношениями светской львицы с мужем. По мнению подписчиков, телеведущая и ее благоверный всегда будут вместе.

"Мой первый и единственный мужчина! После обнуления", – написала светская львица.

Интернет-пользователи высказались эмоционально: "Какой красавчик", "Главное, чтобы остался последним", "Как хорошо найти своего человека, с кем счастлива", "Какие же вы милые".

Отношения журналистки и режиссера начались, когда она еще была женой Максима Виторгана. Тогда мужчины даже подрались у кафе. После "блондинка в шоколаде" развелась, а 13 сентября 2019 г. сыграла свадьбу во второй раз. Это событие несколько недель было самым обсуждаемым, и неспроста: к загсу телеведущая и ее новый избранник подъехали в катафалке, затем обвенчались и устроили пышный банкет. На нем светская львицаа исполнила эротический танец.

Ранее в соцсети обсуждали необычный наряд Ксении Собчак для вечеринки. 

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бим-Бом
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А чего не в синагоге брак освещали? Они же над Православием поиздевались, собачьей свадьбой!
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