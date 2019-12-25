Брак телеведущей оценили акулы пера

Жаркие споры о светской жизни разгорелись на очередном шоу "Осторожно, Собчак".

"Светская элита пытается охомутать представителей культурного какого-то класса... С Константином Богомоловым в свое время такое произошло", -

заявила автор телеграм-канала "Антиглянец" Татьяна Столяр.

По-видимому, светский хроникер решила таким способом уколоть ведущую телешоу, возможно, намекая, что она женила на себе Богомолова. Возможно, шпилька предназначалась не Ксении, а Константину, позволившему себя "захомутать".

Блондинка в шоколаде с юмором отреагировала на это высказывание и уточнила:

"Я правильно поняла, что Ксения Собчак, заработавшая бабло, и Константин Богомолов, режиссер, – это идеальный светский союз?"

Светские колумнисты, среди которых были Сергей Минаев, Евгения Милова и другие, с энтузиазмом согласились. После чего маститые эксперты пришли к выводу, что главная составляющая светской жизни – это деньги.