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"Пара на пару": Собчак заподозрили в занятиях групповым сексом

"Пара на пару": Собчак заподозрили в занятиях групповым сексом
Рассказ о проведенном вечере вызвал бурю критики

Ксения Собчак появилась на светском мероприятии вместе со своим гостевым мужем Константином Богомоловым. Пара позировала перед фотографами и один из снимков журналист опубликовала в своем Instagram

К появлению Собчак на публике вместе с мужем пользователи Сети отнеслись неоднозначно. Одни принялись активно критиковать Богомолова за неухоженный внешний вид, а другие отметили, что пара выглядит "тошнотворно". 

"Богомол не ухоженный,он хоть один раз в жизни моет свои волосы,фу смотреть стрёмно", "Ксюша, отведи мужа в барбершоп", "Какие же вы тошнотворные вместе с вашим мужем"

Разумеется, среди армии поклонников Собчак нашлось немало и тех, кто похвалил чету и отметил, что они прекрасно смотрятся вместе. 

"Красивая пара очень", "Красотки", "Люблю так Ксению", "Всё красивее и красивее каждым разом", "Красавцы!!)", "Обожаю Ксенью, а Богомолов ей под стать!!! Уверена им хорошо вместе!!!! Счастья вам сладкая парочка"

Однако интерес вызвало описание Ксении, которое она опубликовала вместе с фотографией, рассказав в подписи про вечеринку, шампанское дома и "пару на пару" вместе с ювелиром Яной Расковаловой и ее мужем Вадимом. 

"Свингеры чтоли...?", "И она хотела стать президентом. пара на пару", "Вы умеете поднять настроение с утра,пара на пару", "Пара на пару)) заинтриговали мой извращенный мозг))", "Пара на пару. все все поняли))"

Ранее Собчак после скандала с Богомоловым засняли в компании с другим мужчиной. 

Сергей САЗОНОВ

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