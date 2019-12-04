Телеведущая посмеялась над слухами о ее отношениях с мужем и сделала все, чтобы их опровергнуть

Ксения Собчак опубликовала в Instagram несколько видео с отдыха на Мальдивах, где светская львица провела отпуск с благоверным, на которых дала понять: она и Константин Богомолов счастливы вместе. Водном ролике супруги играют в теннис на корте.

"Отдохнули вместе... и по домам", – написано на кадрах, выложенных в Инстаграм-историях.

На другом видео телеведущая лежит в трусах, раздвинув согнутые в коленях ноги, а супруг сажает ей на живот крабика. Тот, пробежав немного, падает, но его возвращают на тело. Все это сопровождается милой беседой и радостным смехом мужа и жены. "Провели прекрасную неделю и все – врассыпную, как крабики! Гостевой брак он такой. Отдохнули вместе – и по домам", – иронично подписала видео блондинка в шоколаде.

Фанатам телеведущей ролик понравился. Они заявили, что не верят сплетням о гостевом браке светской львицы и режиссера, и хвалили обоих: "Вы классные", "Ой, ну милости такие!!!! Вы прекрасны!!", "Завораживает", "Всеотлично", "Супер, назло дебилам, некрасиво, но живенько", "Так это же лучший брак!", "Прекрасный", – передает "Пятый канал".



Не остались в стороне и злопыхатели. "Намечающийся целлюлит и дряблые ляжки – все то, что ненавидит в других Ксюша", "Фу, стремно", "Оседлал краб лошадь", "Ужас какой", "Брр", "Пузо", – прокомментировали такие.

О семейной жизни Ксении Собчак говорят постоянно. Слухи о том, что телеведущая живет отдельно от нового мужа, на днях подтвердила ее мать. Недавно блондинка в шоколаде обсудила с шестью мужчинами нетрадиционные отношения.