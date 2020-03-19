Виторган посмеялся над возлюбленной из-за фотошопа
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе снялись для обложки журнала и рассказали о своих отношениях. Разговор с журналистами актеру понравился, а фотографию он, похоже, не оценил. Мужчина считает, что лицо возлюбленной слишком сильно отредактировали в фотошопе. На это он сам с усмешкой указал в социальных сетях.
Виторган предположил, что эта услуга предназначалась звезде 1990-х. Считается, что именно она должна была быть на обложке, но потом сорвала съемки.
"Говорят Наталья Ветлицкая сорвала съемки для обложки @hello__ru . Видимо, тогда журнал в сердцах бросил весь аккумулированный и собранный по сусекам для этих целей фотошоп на лицо Нино", – написал актер под снимком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Также бывший муж Ксении Собчак пошутил, что номер журнала будет обладать антисептическими свойствами. И добавил: "Стоит потереть фотографию Нино в купальнике, и все вирусы с ваших рук лопнут от... Ну, в общем, лопнут!" .
Поклонники Виторгана от его снимка с молодой возлюбленной в восторге. Они считают девушку очень привлекательной и отмечают, что пара хорошо смотрится вместе.
"Красивая, гармоничная пара", "У Нино на этом снимке взгляд хищной птицы! И это огонь", "Будьте счастливы Максим! Вы заслуживаете быть счастливым!", "Максим просто завидует, что на его долю фотошопа не перепало", "Какая же она красивая", – оценили внешность аткрисы.
Ранее влюбленные поделились историей своего знакомства и рассказали, как складываются их отношения с Ксенией Собчак.
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