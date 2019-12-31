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Виторган выдал неожиданную деталь брака с Собчак

Виторган выдал неожиданную деталь брака с Собчак
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая жена бросила актера в новогоднюю ночь

Максим Виторган раскрыл детали брака с Ксенией Собчак в своем новогоднем поздравлении в Instagram. По словам актера, прошлую новогоднюю ночь он провел в одиночестве, но это не повлияло на ход всего остального года.

"Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, еще пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N", – обратился в посте артист к своей возлюбленной Нино Нинидзе. Виторган также опубликовал снимок с возлюбленной: пара нежно обнимается, а актер смотрит в камеру.

Подписчики пришли в восторг от такого искреннего поздравления и проявления чувств. Возлюбленным пожелали счастья и поздравили их с Новым годом: "Счастья уже наконец. Поздравляю", "Очень рада за вас с Ниношкой!", "Как это мило! Романтично. Будьте счастливы!", "Желаю закрыть гештальт прошлых отношений и смело вступить в новые! Рада за Вас!".

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в июне этого года. Однако еще в 2018 году стали ходить слухи о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. После драки Виторгана и Богомолова в январе 2019 домыслы подтвердились, и пара уже перестала скрывать свои отношения.

Летом стало известно о начале бурного романа между Виторганом и Нинидзе, а Собчак и Богомолов в сентябре поженились.

Ранее Нино Нинидзе обвинили в разладе в семье Сергея Бондарчука. По слухам, поводом для расставания режиссера с женой стала интимная связь с Нинидзе.

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Карина СИРАЗОВА

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