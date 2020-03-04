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Бывшая Богомолова вышла на сцену в костюме школьницы

Бывшая Богомолова вышла на сцену в костюме школьницы
Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" примерила необычный образ

Дарья Мороз опубликовала в своем "Инстаграм" фото в советской школьной форме. В платье и фартуке звезда вышла на сцену, по-видимому, во время одного из выступлений. Под фото в необычном наряде артистка написала, что разрешает себе все.

"Я – девочка, а значит мне все можно. И форму и бант Минни-Маус! Такое настроение! Всем хорошего дня!!" – написала мороз (орфография и пунктуация сохранены).

Бывшая супруга Константина Богомолова все чаще оказывается в центре внимания журналистов. В социальных сетях она публикует сексуальные фотографии, а после развода с режиссером она снялась в сериале "Содержанки".

Также Дарья Мороз оказалась впутанной в отношения Павла Прилучного и его жены агата Муцениеце. Сначала журналисты подозревали, что у блондинки роман с актером, потом Дарья в шутку заговорила об отношениях с Агатой. Теперь Прилучный и Муцениеце разводятся по-настоящему, а о личной жизни Мороз так ничего и не известно.

Поклонники Дарьи в ее внешней привлекательности нисколько не сомневаются.

"Красавица в любом образе", "Вы славная! Талантливая! Люблю Вас и не перестаю восхищаться!", "Красотка", "Очень милая", "Блин, так ещё моложе и красивее, Даша!", "Женственная Мороз", - прокомментировали снимок аткрисы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Дарья Мороз показала свои блестящие стройные ноги. 

Дарья ПЕТРОВА

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