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Мороз накинула пиджак на голое тело

Мороз накинула пиджак на голое тело
Дарья Мороз. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса "Содержанок" открыла глубокое декольте

Дарья Мороз опубликовала фотографию, на которой позирует в пиджаке без нижнего белья. На снимке актриса держит в руках старый фотоаппарат и смотрит в зеркало, на шее актрисы видно необычное украшение. 

Звезда сериала "Содержанки" рассказала под постом в "Инстаграм" о том, в чем видит предназначение актера. Дарья поделилась с подписчиками, что настоящий артист должен хорошо понимать замысел режиссера и работать не только телом, но и мозгом. 

Однако поклонников привлек внешний вид знаменитости. Дарью Мороз осыпали комплиментами в комментариях, фанаты актрисы считают, что после роли в сериале бывшего мужа женщина стала более привлекательной и женственной. 

"Влюбилась в Вас!", "Замечательная актриса и красотка, любуюсь", "Дарья, ну как же Вы прекрасны", "Обжигает взглядом", "Очень сексуально!", "Не узнала вас, очень красиво", – отметили комментаторы. 

Кто-то остался недоволен изменениями во внешности и поведении актрисы: "Прости, уйду из подписчиков! Мое мнение – заигралась!". 

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