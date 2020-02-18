Актриса сериала "Содержанки" снялась в прозрачном наряде

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз опубликовала в "Инстаграм" пикантную фотографию, на которой позирует в платье с глубоким вырезом. В кадре она томно прикрыла глаза, повернув голову в сторону.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида бывшей жены Константина Богомолова. В комментариях фанаты назвали ее фарфоровой статуэткой, королевой и "невероятно талантливой кукольной милашкой".

"После сериала "Содержанки" посмотрела на Вас другими глазами! Теперь хочу сходить на спектакль с Вашим участием!", "Даша, ты – Голливуд чистой воды!", "Богиня", "Какая крутая", "Воу, полегче Дарья Юрьевна, Вы слишком секси",– отметили подписчики.

Дарья Мороз стала часто выкладывать в "Инстаграм" сексуальные кадры после того, как в 2018 г. развелась с режиссером Константином Богомоловым, который дал ей роль в своем фильме "Содержанки". Так, например, актриса залезала на стол с обнаженным бюстом.