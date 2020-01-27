Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бывшая Богомолова сняла с себя все лишнее

Бывшая Богомолова сняла с себя все лишнее
Дарья Мороз. Фото: instagram.com/d_moroz/
Звезда натянула лишь прозрачные повязки

Актриса Дарья Мороз продолжает удивлять своих фанатов. В соцсетях Мороз показала фото, которое сделало ее похожей на Тильду Суинтон в образе Ледяной королевы. Белое лицо и абсолютно белые волосы Дарьи подчеркнули ее яркие синие глаза. В кадр попали только плечи и руки Мороз, однако можно предположить, что одежды на артистке не так уж много. Только пальцы прикрыты прозрачными манжетами-полосочками.

Снимок очень понравился поклонникам артистки: "Ангел из страны Мороз", "Холодная, но красивая", "Даша вы такая сногсшибательная просто шедевр", "Морозная свежесть", "Такой красоты не бывает...", "Не земная женщина", "Какой эротизм!!", "Красота души и тела. Плюс талант... самая талантливая, молодая актриса!", "Космическая", "Инопланетянка".

Однако некоторые решили, что Мороз слишком уж увлеклась откровенными фото. "Перебор...", "Какие то фото однотипные", "Даш...ну бросьте Вы это дело!)", – раскритиковали подписчики актрису на ее страничке в Instagram. Однако всего за час фото Мороз набрало более трех тысяч отметок "Нравится".

Дарья Мороз в 2018 г. развелась с режиссером Константином Богомоловым, который увлекся Ксенией Собчак. После этого Мороз приписывали роман с популярным актером. Кроме того, недавно Дарья Мороз и Агата Муцениеце сделали сенсационное признание. А пикантные снимки звезды обсуждают все ее поклонники.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ

Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей