Звезда натянула лишь прозрачные повязки

Актриса Дарья Мороз продолжает удивлять своих фанатов. В соцсетях Мороз показала фото, которое сделало ее похожей на Тильду Суинтон в образе Ледяной королевы. Белое лицо и абсолютно белые волосы Дарьи подчеркнули ее яркие синие глаза. В кадр попали только плечи и руки Мороз, однако можно предположить, что одежды на артистке не так уж много. Только пальцы прикрыты прозрачными манжетами-полосочками.

Снимок очень понравился поклонникам артистки: "Ангел из страны Мороз", "Холодная, но красивая", "Даша вы такая сногсшибательная просто шедевр", "Морозная свежесть", "Такой красоты не бывает...", "Не земная женщина", "Какой эротизм!!", "Красота души и тела. Плюс талант... самая талантливая, молодая актриса!", "Космическая", "Инопланетянка".

Однако некоторые решили, что Мороз слишком уж увлеклась откровенными фото. "Перебор...", "Какие то фото однотипные", "Даш...ну бросьте Вы это дело!)", – раскритиковали подписчики актрису на ее страничке в Instagram. Однако всего за час фото Мороз набрало более трех тысяч отметок "Нравится".

Дарья Мороз в 2018 г. развелась с режиссером Константином Богомоловым, который увлекся Ксенией Собчак. После этого Мороз приписывали роман с популярным актером. Кроме того, недавно Дарья Мороз и Агата Муцениеце сделали сенсационное признание. А пикантные снимки звезды обсуждают все ее поклонники.