Поклонники считают, что звезда сериала "Содержанки" заметно преобразилась

Дарья Мороз похвасталась своими ногами. На одной из фотосессий актриса позировала в коротком ярком платье, напоминающем пиджак. Все внимание привлекли стройные ноги экс-супруги Константина Богомолова, которые кажутся на фото блестящими.

В Инстаграм Мороз поклонники не скупились на комплименты. Они уверены, что артистка заметно преобразилась – стала сексуальнее и женственнее, также пользователи отметили игру Дарьи в сериале "Содержанки". Комментаторы считают, что развод с Богомоловым пошел Мороз только на пользу.

"Сериал просто бомба, Вы супер", "Вы отличная, умная, сексуальная, профессиональная и очень красивая актриса", "Даша, я восхищаюсь вашим талантом, до мурашек", "После развода расцвела", "Какая вы клевая, шик", "Красивые ноги", "Кайфанула от вашей игры", "Хороша Даша", "Великолепное фото. Какие ножки! Мне бы такие, хотя и свои ничего :-) Даша год от года все краше и стройнее", – написали под фото Мороз.

С Константином Богомоловым звезда была в браке 8 лет, режиссер и актриса развелись в 2018 году. С тех пор о личной жизни знаменитости известно мало.

Ранее Дарья Мороз залезла на стол в наряде с большим декольте.