Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бывшая Богомолова покрасовалась блестящими ногами в мини

Бывшая Богомолова покрасовалась блестящими ногами в мини
Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники считают, что звезда сериала "Содержанки" заметно преобразилась

Дарья Мороз похвасталась своими ногами. На одной из фотосессий актриса позировала в коротком ярком платье, напоминающем пиджак. Все внимание привлекли стройные ноги экс-супруги Константина Богомолова, которые кажутся на фото блестящими.

В Инстаграм Мороз поклонники не скупились на комплименты. Они уверены, что артистка заметно преобразилась – стала сексуальнее и женственнее, также пользователи отметили игру Дарьи в сериале "Содержанки". Комментаторы считают, что развод с Богомоловым пошел Мороз только на пользу.

"Сериал просто бомба, Вы супер", "Вы отличная, умная, сексуальная, профессиональная и очень красивая актриса", "Даша, я восхищаюсь вашим талантом, до мурашек", "После развода расцвела", "Какая вы клевая, шик", "Красивые ноги", "Кайфанула от вашей игры", "Хороша Даша", "Великолепное фото. Какие ножки! Мне бы такие, хотя и свои ничего :-) Даша год от года все краше и стройнее", – написали под фото Мороз.

С Константином Богомоловым звезда была в браке 8 лет, режиссер и актриса развелись в 2018 году. С тех пор о личной жизни знаменитости известно мало.

Ранее Дарья Мороз залезла на стол в наряде с большим декольте. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей