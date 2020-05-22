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"Сдала уже": Ургант пристыдил Собчак за внешний вид

"Сдала уже": Ургант пристыдил Собчак за внешний вид
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий прилюдно раскритиковал коллегу

Ксения Собчак и Иван Ургант пересеклись в коридорах телецентра. Журналистка снимала приятеля, лицо которого было закрыто респиратором, а он начал критиковать ее внешний вид. Ведущий программы "Вечерний Ургант" попросил Ксению показать себя, чтобы все увидели, что она не носит маску и перчатки.

Звезда телевидения начала оправдываться, что сдала тест на коронавирус, однако Ургант тут же вынес ей вердикт.

"Ты просто сдала, мать!" – прилюдно сказал он знаменитости.

Сама Собчак ничуть не обиделась на слова Урганта. Журналистка рассмеялась и сказала, что телеведущий тоже хорошо выглядит.

Подписчики Ксении Анатольевны в "Инстаграм", где она и опубликовала ролик, согласны с критикой ее коллеги. Они просят ее носить маску и беречь свое здоровье, – дополняет URA.RU.

"Ну общественное же место!", "Перчатки где? Почему их не штрафуют", "Ургант хамит. Причем откровенно. Ксения сдает", "Единственный нормальный человек без маски, все остальные шуты", "Козырная у него масочка", – прокомментировали видео в социальных сетях.

Ксения Собчак на фоне пандемии коронавируса действительно сдала тест на вирус. В "Инстаграм" звезда объявила, что у нее и ее мужа COVID-19 нет, как и антител к нему. 

Дарья ПЕТРОВА

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