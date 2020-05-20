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"Балаган и базар": народ обругал Собчак за видео с подругой

"Балаган и базар": народ обругал Собчак за видео с подругой
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новый выпуск "Осторожно, Собчак" не понравился зрителям

Ксения Собчак решила поэкспериментировать с форматом своего шоу. Телеведущая позвала на съемки подругу – Яну Рудковскую – и ее критиков, чтобы они могли выяснить отношения вживую. Однако видео с приятельницей зрителей не впечатлило – россияне раскритиковали журналистку в пух и прах.

Народ в социальных сетях написал, что смотреть "Осторожно, Собчак" было очень скучно, а ролик оказался бессмысленным и пошлым. Кто-то из комментаторов посчитал, что карантин плохо отразился на работе Ксении Анатольевны. А один из пользователей отметил, что во время просмотра создается ощущение, будто блондинка хотела публично унизить подругу чужими руками.

Зрители считают, что Собчак надо было провести стандартное интервью с Рудковской в привычном для нее формате.

"Люди, которые снимались и снимали это видео, вы на что потратили свое время, сами-то поняли?", "Вообще муть. Скучно", "Посмотрела первые две минуты", "Что за чушь?", "Только Собчак может унизить"ПОДРУГУ" ПУБЛИЧНО, чужими руками", "Балаган и базар. Печально. Лучше бы просто интервью взяла", "Пошлость, звенящая пошлость", – обругали работу ведущей интернет-пользователи.

Шоу "Осторожно, Собчак" не раз подвергалось критике со стороны зрителей. Несмотря на многомиллионные просмотры, пользователи продолжают ругать телеведущую за внешний вид и обвиняют в том, что она стравливает людей между собой.

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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ползают по помойкам и еще жалуются что пахнет плохо не шанелями
мухи тоже слетаются на сами знаете что
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