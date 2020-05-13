Теледоктор уверена, что средство защиты можно стирать хлором

Елена Малышева объяснила, как правильно носить перчатки в период эпидемии коронавируса. Инструкцией звезда программы "Жить здорово" поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.

Популярная телеведущая отметила, что перед тем, как надеть средство защиты, нужно вымыть руки. Перчатки лучше вывернуть загрязненной стороной внутрь, а сразу после носки утилизировать их. Кроме того, нельзя прикасаться ими к лицу и другим открытым участкам кожи.

На вопрос подписчика о том, можно ли стирать перчатки хлором для повторной носки, теледоктор ответила утвердительно.

Важно помнить и о правильном методе ношения масок. Средство защиты должно закрывать рот и нос. Кроме того, после двух часов носки маску необходимо выбросить, напоминает URA.RU.

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