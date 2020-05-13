Малышева описала единственный верный способ носить перчатки
Елена Малышева объяснила, как правильно носить перчатки в период эпидемии коронавируса. Инструкцией звезда программы "Жить здорово" поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.
Популярная телеведущая отметила, что перед тем, как надеть средство защиты, нужно вымыть руки. Перчатки лучше вывернуть загрязненной стороной внутрь, а сразу после носки утилизировать их. Кроме того, нельзя прикасаться ими к лицу и другим открытым участкам кожи.
На вопрос подписчика о том, можно ли стирать перчатки хлором для повторной носки, теледоктор ответила утвердительно.
Важно помнить и о правильном методе ношения масок. Средство защиты должно закрывать рот и нос. Кроме того, после двух часов носки маску необходимо выбросить, напоминает URA.RU.
Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка объяснила, что ей борьба с коронавирусом дается легче. Спортсменка также находится в больнице.
Последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру".
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