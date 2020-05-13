В Москве увеличилось число жертв, замглавврача скорой помощи умер в Чечне, медики обеспокоены ситуацией после майских праздников - главные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

По последним данным на 13 мая, коронавирусом в России заразились 232243 человека. Таким образом, наша страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19, обогнав Италию и Испанию. Число жертв также стремительно растет. От коронавируса умирают и врачи, которые борются за жизни пациентов. Однако после прошедших майских праздников заболевших в России может стать больше, беспокоятся врачи.

В Москве умерли еще 53 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Таким образом, за все время пандемии в столице скончались 1179 человек.

В Чечне от COVID-19 умер заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи. По данным РИА "Новости", он заразился на работе. Медику было 37 лет.

Несмотря на то что за последние сутки было выявлено меньше новых зараженных, чем накануне, медики обеспокоены ситуацией с COVID-19 в нашей стране. Через неделю заболевших может стать больше из-за прошедших майских праздников. Об этом сообщила врач Татьяна Шаповаленко в эфире "60 минут". Специалист объяснила это тем, что не все жители нашей страны понимают опасность коронавируса.

​Сейчас в реанимации больницы в Коммунарке находятся 49 пациентов, 21 из них – на ИВЛ. Об этом написал главврач Денис Проценко в "Фейсбук".

Тем не менее с 12 мая наша страна постепенно выходит из режима самоизоляции. В некоторых регионах смягчили или даже полностью отменили ограничения. Однако это привело к ужесточению мер личной защиты. Так, все жители Москвы в общественных местах обязаны носить маски и перчатки, напоминает телеканал "360".

После ужесточения мер некоторые россияне пожаловались на дефицит и рост цен на средства индивидуальной защиты.