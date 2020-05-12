После ужесточения мер в России появился новый дефицитный товар
С сегодняшнего дня в столичном регионе и ряде других областей РФ является обязательным в общественных местах ношение не только масок, но и медицинских перчаток. В результате уже в течение 12 мая граждане страны стали сигнализировать в Федеральную антимонопольную службу на дефицит новых средств индивидуальной защиты и их удорожание.
При этом, как сообщает телеканал НТВ со ссылкой на ведомство, количество таких жалоб пока не столь значительно.
Также отмечается, что государство не регулирует цены на перчатки – их самостоятельно устанавливают хозяйствующие субъекты в зависимости от спроса и предложения.
По информации издания, со вторника в общественном транспорте и магазинах нельзя появляться без индивидуальных спецсредств в Москве, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге и других регионах. Тем не менее, около трети пассажиров столичного метрополитена сегодня ехали без перчаток. Перчатки и маски можно купить на каждой станции московской подземки.
По словам очевидцев, набор из одной маски и пары перчаток стоит в метро 50 рублей.
"Москва 24" сообщила, что так теперь необходимые средства защиты можно найти не во всех аптеках, там же, где они есть, цена за упаковку перчаток в зависимости от их количества может варьироваться от 380 и далее выше тысячи рублей.
К вечеру ФАС выпустило заявление, в котором "просит СМИ не создавать панику в погоне за повышением цитируемости" из-за проблем с перчатками, а потребителей призывает "не реагировать на некорректно поданную" журналистами информацию. Ведомство подчеркнуло, что "на данный момент фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и изменением цен на перчатки".
Ранее, напомним, страна пережила исчезновение из магазинов гречки, талетной бумаги, а затем образовался дефицит масок и антисептических средств для рук.
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