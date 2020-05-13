В Европе определили шансы России преодолеть кризис после COVID-19
ВВП России снизится из-за коронавируса в 2020 г. на 4,5%, но благодаря золотовалютным запасам и средствам Фонда национального благосостояния кризис в стране будет успешно и довольно быстро преодолен. К такому выводу пришли эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение нескольких лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис", – говорится в традиционном майском отчете ЕБРР по экономическим перспективам регионов.
Насколько активно пойдет процесс восстановления экономики России, будет зависеть от длительности мер по борьбе с распространением коронавируса, а также мировых цен на нефть, поскольку бюджет страны до сих пор сильно зависим от сырьевых доходов. Но в целом в Европе ожидают, что уже в 2021 г. рост ВВП РФ составит 4%.
Ранее эксперты подсчитали, что Россия только из-за нефтяного кризиса недосчитается в 2020 г. $50 миллиардов. Однако власти заверили, что денег на все хватит.
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