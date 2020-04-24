Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Решетников: Россия теряет 100 миллиардов рублей в день из-за эпидемии

Решетников: Россия теряет 100 миллиардов рублей в день из-за эпидемии
Максим Решетников. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеНазван срок начала выпуска вакцины против коронавируса в России
Дефицит бюджета страны в текущем году может установиться на уровне пяти процентов

Каждый день российская экономика теряет примерно 100 млрд из-за действующих ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" он отметил, что меры поддержки отечественной экономики власти оказывают на уровне тех, которые осуществляют другие государства.

По его словам, дефицит бюджета РФ в нынешнем году может составить 4,5-5% ВВП, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Между тем, считает министр, сейчас не стоит выбор между здоровьем нации или экономикой. Несмотря на то, что карантин оказывает на нее негативное влияние, решение о снятии ограничений будут принимать медики.

"Мы однозначно сделали выбор в пользу сохранения здоровья людей. Но как только ситуация позволит, мы должны начать двигаться", – резюмировал министр.

Напомним, как полагают разные эксперты, Россия еще не вышла на плато распространения нового вируса. Разные аналитики считают, что для нашей страны пик заболеваемости может быть в мае. Такой прогноз, например, сделал накануне инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Умерли 60 человек за день: свежая статистика по коронавирусу на 24 апреля

За день COVID-19 подтвердили у 5849 россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей