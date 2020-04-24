Дефицит бюджета страны в текущем году может установиться на уровне пяти процентов

Каждый день российская экономика теряет примерно 100 млрд из-за действующих ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" он отметил, что меры поддержки отечественной экономики власти оказывают на уровне тех, которые осуществляют другие государства.

По его словам, дефицит бюджета РФ в нынешнем году может составить 4,5-5% ВВП, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Между тем, считает министр, сейчас не стоит выбор между здоровьем нации или экономикой. Несмотря на то, что карантин оказывает на нее негативное влияние, решение о снятии ограничений будут принимать медики.

"Мы однозначно сделали выбор в пользу сохранения здоровья людей. Но как только ситуация позволит, мы должны начать двигаться", – резюмировал министр.

Напомним, как полагают разные эксперты, Россия еще не вышла на плато распространения нового вируса. Разные аналитики считают, что для нашей страны пик заболеваемости может быть в мае. Такой прогноз, например, сделал накануне инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

