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Инфекционист: пик заражения COVID-19 в Москве придется на майские праздники

Инфекционист: пик заражения COVID-19 в Москве придется на майские праздники
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В других регионах России число заболевших еще продолжит расти

Несмотря на что что в России появляется все больше зараженных COVID-19, количество новых пациентов за сутки перестало резко увеличиваться. Однако пик заболеваемости в нашей стране пока не наступил. Прогноз о спаде пандемии сделал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Наибольшее число заболевших в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, рассказал специалист РИА "Новости". В других регионах России пик по коронавирусу наступит позже, считает эксперт.

Тимаков это объяснил тем, что эпидемический процесс в столице начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее. К концу мая, по словам инфекциониста, ситуация в нашей стране уже должна стабилизироваться. Финал эпидемии Тимаков спрогнозировал в конце лета, пишет "Царьград".

О том, что пик по COVID-19 может наступить в ближайшие недели, ранее заявили в Роспотребнадзоре. Доктор Мясников также считает, что наибольшее число зараженных в России будет в мае, а затем пандемия пойдет на спад.

Однако, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия достигла пика 19 апреля: именно тогда зарегистрировали наибольшее число новых пациентов - 6060 человек.

За последние сутки коронавирусом заразились 4774 жителя нашей страны. Всего в России 62773 заболевших.

Карина СИРАЗОВА

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