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Водитель Бабкиной открыл правду о заражении коронавирусом

Водитель Бабкиной открыл правду о заражении коронавирусом
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Помощник народной артистки здоров и находится дома

Информация о коронавирусе в окружении Надежды Бабкиной, которая лежит в больнице с пневмонией, оказалась ложной. Слухи о своем заражении опроверг личный водитель певицы Валерий Князев.

Помощник звезды рассказал, что в свои 65 лет чувствует себя нормально и инфекции у него нет. Он также добавил, что выходит только на прогулку с собакой и в магазин, а с народной артисткой не общался с 27 марта.

Князев отметил, что его сын, который тоже якобы подхватил инфекцию, живет отдельно, пишет "Газета.Ru". Именно поэтому мужчина недоумевает, откуда у Александра Васильева, который и рассказал о болезни всей семьи водителя, такая информация. Валерий заключил, что после заявления коллеги Бабкиной по "Модному приговору" ему с самого утра звонили обеспокоенные родственники, а у некоторых даже начались проблемы с сердцем.

Самого Васильева недавно выписали из Коммунарки, где он лечился от воспаления легких. А вот Надежда Бабкина, которую госпитализировали еще в начале апреля, до сих пор находится в больнице.

Коронавирус у народной артистки не подтвердился, однако долгое время она находилась в тяжелом состоянии. По слухам, певица не могла даже самостоятельно есть и говорить. Впрочем, представители звезды эту информацию опровергают. По словам исполнительного директора театра "Русская песня", Бабкина идет на поправку и уже созвонилась со своим сыном.

Карина СИРАЗОВА

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