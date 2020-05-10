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Малышева назвала самый важный симптом коронавируса

При его появлении необходима срочная госпитализация

Доктор и телеведущая Елена Малышева назвала главный признак, при котором лечение пациента нужно строго в больнице.

При появлении одышки нужно срочно ложиться в клинику.

"Появилась одышка – однозначное требование для госпитализации", – заявила она в эфире программы "Здоровье". Она добавила, что поводов для паники нет, если картинка на томограмме не сопровождается этим симптомом. В этом случае можно лечиться дома.

С ее словами согласился главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов, отметив, что одышка может говорить о снижении дыхательной функции.

Ранее в оперштабе озвучили свежую статистику по коронавирусу. За весь период пандемии в России зарегистрировано более 200 тысяч случаев заражения новой инфекцией.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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