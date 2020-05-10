Озвучены последние данные по ситуации с распространением новой инфекции в России

За сутки зарегистрировано 11 012 новых случаев коронавируса. На сегодня, 10 мая, от COVID-19 умерло 88 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб. В Москве – 5551 заражение, в Московской области -1133, на третьем месте Петербург – 414 случаев.

Число заражений в стране перевалило за 200 тысяч. За весь период, по последним данным, в России коронавирус обнаружили у 209 688 человек, жертвами новой инфекции стали 1915 пациентов.

Есть и хорошие новости. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, от коронавируса в Москве медикам удалось вылечить еще 1011 пациентов.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790", – цитирует ее оперштаб.

Ранее сообщалось, что Петербург вслед за Москвой продлил карантин до лета. Ограничительные меры будут действовать до 31 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом – в Северной столице резко выросло число заражений. Жители Питера так же, как и москвичи, с 12 мая обязаны будут надевать маски и перчатки при посещении общественных мест и поездках в общественном транспорте.