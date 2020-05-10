COVID-19 продолжает уносить жизни людей

Вслед за Москвой ограничения из-за пандемии коронавируса продлили до 31 мая и в Северной столице. Кроме того, с 12 мая жители Питера так же обязаны будут надевать маски и перчатки при посещении общественных мест.

Постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Использовать средства защиты необходимо на улице, в магазинах, при поездках в общественном транспорте – такси в том числе, говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Петербурга. Отмечается, что меры ужесточили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, с 1 марта в Петербурге новой инфекцией заболели 6990 человек, вылечились 1662.

"…внебольничной пневмонией заболело 10196 человек, выздоровело – 5593. Сейчас на карантине находятся 3988 человек",

– говорится в сообщении. В последнее время число заразившихся в Петербурге резко выросло.

В Москве, по сообщению оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции, число умерших от коронавируса за сутки выросло до 1068 человек – скончались еще 58 пациентов. Об этом пишет "Интерфакс".

Тем временем бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о снижении коэффициента распространения коронавируса. По его словам, это хороший признак. Однако расслабляться еще рано. Работу по борьбе с COVID-19 необходимо продолжать, подчеркнул он, назвав Москву самым неблагополучным регионом. Об этом сообщает НСН.

По данным на утро 10 мая в России – 198 676 случаев коронавируса, умерло от новой инфекции за весь период 1 827 человек.

В мире, по информации института Хопкинса, COVID-19 заболели 4 024 973 человек, скончались 279 321.

Ранее Утро.ру писало о пожаре в московской клинике для больных коронавирусом: из-за ЧП погиб один из пациентов.