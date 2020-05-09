По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека

За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения китайской инфекцией. В столице число заболевших составило 5667, в области – 1075, в Санкт-Петербурге – 425. Всего за прошедшие сутки в стране скончалось от болезни 104 человека. Поправиться удалось 5308 пациентам.

Всего за период буйства эпидемии, по данным на 9 мая, от коронавируса скончалось 1827 человек, выздоровело – 31 916.

Ранее стало известно, что в столице изменился режим выдачи пропусков. Получить их по СМС теперь не получится.

С 12 мая в столице начнут работать производственные предприятия и стройки. Карантин в городе продлен до конца месяца. Граждан, вышедших на улицу без маски и перчаток, ждет штраф.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что, при должном соблюдении всех мер безопасности, выйти из режима ограничений у россиян получится уже к началу июня. К августу, спрогнозировал политик, в стране будут выявлять единичные случаи заболевания.

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