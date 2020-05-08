Получить электронное удостоверение по СМС не получится

В столице с 12 мая изменится режим выдачи пропусков. Теперь их нельзя будет получить через СМС-сообщения. С таким заявлением выступил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Оформить электронное удостоверение получится двумя способами – по номеру телефона +7 (495) 777-77-77 или на соответствующем портале – nedoma.mos.ru, уточняют РИА "Новости".

Ранее стало известно о том, что карантин в столице продлен до 31 мая. Жителей города, вышедших на улицы без масок и перчаток, будут штрафовать.