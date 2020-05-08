На сегодня от коронавируса умерли почти 100 человек

За сутки выявлено 10699 новых случаев заболевания. Свежую статистику озвучил оперштаб. В Москве – 5846 заражений, в Московской области – 918, на третьем месте Петербург – 375 случаев. Всего за сутки в России умерли 98 пациентов. Есть и хорошие новости: выздоровели 2805 пациентов.

За весь период, по статистике на сегодня, 8 мая, число заражений коронавирусом составляет 187859, жертвами новой инфекции во время пандемии стали 1723 человек.

Как сообщалось ранее, в Москве ужесточили меры безопасности – в общественных местах теперь нельзя появляться без маски и перчаток. Нарушителям выпишут штраф. Кроме того, в столице до 31 мая продлили карантин. Вслед за Москвой ограничительные меры пролонгировали и в Подмосковье. Режим самоизоляции также будет действовать до конца мая.