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Самолеты из России за рубеж начнут летать через несколько месяцев

Эксперты оценили возможности восстановления авиасообщения

Возобновление регулярных рейсов по России и за рубеж будет идти медленно, к прежнему ритму отрасль вернется года через два – три. Об этом говорится в прогнозе Национального рейтингового агентства (НРА).

Если эпидемия коронавируса в стране и мире в ближайшее время пойдет на спад, то уже в июне 2020 г. начнутся внутренние авиаперевозки, а международные направления откроются с сентября, передает РИА "Новости".

По пессимистичному сценарию, авиасообщение по России запустят с осени, а международные перевозки останутся закрытыми до конца 2020 г., уточняет "ФедералПресс".

Россия приостановила пассажирские авиаперевозки за границу с конца марта из-за пандемии коронавируса. Последние новости о ситуации с COVID-19 можно узнать здесь.

Николай ВИКТОРОВ

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