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Появились подробности о состоянии заразившегося COVID-19 артиста "Аншлага"

Появились подробности о состоянии заразившегося COVID-19 артиста "Аншлага"
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Накануне юмориста госпитализировали

Российский сатирик Анатолий Трушкин подхватил новую инфекцию. Результаты теста на коронавирус у звезды "Аншлага" оказались положительными. Об этом стало известно накануне, 9 мая.

Трушкина госпитализировали. 78-летний юморист рассказал журналистам о своем самочувствии. Артист сообщил, что плохо себя чувствует, ему трудно дышать. Врачи при этом пока не делают прогнозов. Об этом сообщает РЕН ТВ. В клинике заразившемуся Трушкину сделали переливание плазмы. 

Юморист также пожаловался на боли в сердце и проблемы с пищеварением.

"Видимо, это через два-три дня после того, как мне перелили плазму. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", – рассказал он в беседе с "Пятым каналом". 

Ранее Утро.ру писало, как переживает пандемию коронавируса Регина Дубовицкая. Звезда "Аншлага" сильно нервничает из-за распространения новой инфекции и тщательно контролирует чистоту дома. В режиме самоизоляции артистка продолжает работать.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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