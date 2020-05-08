Из режима ограничений может получиться выйти уже к началу июня

Россияне могут в скором времени освободиться от самоизоляции. При должном соблюдении карантинных мер ограничения будет разумно снять уже к концу мая – началу июня. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Политик уточнил, что при должной осторожности к концу лета в РФ будут наблюдаться уже единичные случаи заболевания COVID-19, пишет Телеграм-канал РИА "Новости".

В столице и области с 12 мая постепенно начнет ослабевать режим самоизоляции. Если в Москве с середины месяца заработают только стройки и промышленные предприятия, то на близлежащих территориях планируют открыть также школы и детские сады. Сфера услуг пока функционировать не будет, уточняет "Подмосковье сегодня".

Напомним, что на данный момент в стране зафиксировано 187859 случаев коронавирусной инфекции. По количеству зараженных первое место занимает Москва, за ней – область и Санкт-Петербург. Полная статистика по COVID-19 в России – в материале "Утро.ру".