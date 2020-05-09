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Новые способы тестирования и штрафы: последние новости о коронавирусе на 9 мая

Новые способы тестирования и штрафы: последние новости о коронавирусе на 9 мая
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актуальная информация о ситуации в стране в связи с распространением COVID-19

В ВОЗ объяснили вспышку заболеваемости китайской инфекцией в РФ, Михаил Мишустин дал первое совещание после госпитализации, а в столице начнут тестировать новый метод определения коронавируса – последние новости о COVID-19 к 9 мая от "Утро.ру".

В Подмосковье не будут штрафовать за отсутствие маски после 12 мая. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что правоохранители начнут делать замечания. Для граждан после 65 лет цена на медицинскую маску в государственной аптеке составит 11 рублей, сообщает РИА "Новости". 

В Москве после 12 мая все жители будут обязаны носить защитные маски и перчатки везде, кроме дома и личного кабинета на работе. В противном случае штраф за несоблюдение требований составит от 4 до 5 тысяч рублей. 

Роспотребнадзор определил критерии снятия ограничений. В первую очередь будут смотреть на коэффициент распространения коронавируса, затем на количество мест в больницах и потом на общий охват тестирования населения.

  • Первые ограничения снимут в отношении небольших магазинов и предприятий сервиса, разрешат прогулки.
  • Затем откроются более крупные точки продаж, а после все предприятия и парки.


Новый метод тестирования на коронавирус начнут проводить в Москве. Его будут делать на основе венозной крови, что позволит выявлять людей в острой стадии болезни и тех, кто уже ее перенес. 

В ВОЗ объяснили вспышку заболеваемости в РФ. В организации считают, что это связано с увеличением объема тестирований, а также тем, что в России эпидемия наступила позже, чем в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Михаил Мишустин провел первое совещание после госпитализации. Премьер обсудил социально-экономические вопросы с правительством страны. На совещании сообщили о единовременных выплатах и дополнительной помощи ветеранам. Он отметил, что необходимо продолжить поддержку и после 9 мая.

Евгения НАГОРСКАЯ

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