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В ВОЗ объяснили вспышку заболеваемости китайской инфекцией в РФ, Михаил Мишустин дал первое совещание после госпитализации, а в столице начнут тестировать новый метод определения коронавируса – последние новости о COVID-19 к 9 мая от "Утро.ру".

В Подмосковье не будут штрафовать за отсутствие маски после 12 мая. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что правоохранители начнут делать замечания. Для граждан после 65 лет цена на медицинскую маску в государственной аптеке составит 11 рублей, сообщает РИА "Новости".

В Москве после 12 мая все жители будут обязаны носить защитные маски и перчатки везде, кроме дома и личного кабинета на работе. В противном случае штраф за несоблюдение требований составит от 4 до 5 тысяч рублей.

Роспотребнадзор определил критерии снятия ограничений. В первую очередь будут смотреть на коэффициент распространения коронавируса, затем на количество мест в больницах и потом на общий охват тестирования населения.

Первые ограничения снимут в отношении небольших магазинов и предприятий сервиса, разрешат прогулки.

Затем откроются более крупные точки продаж, а после все предприятия и парки.





Новый метод тестирования на коронавирус начнут проводить в Москве. Его будут делать на основе венозной крови, что позволит выявлять людей в острой стадии болезни и тех, кто уже ее перенес.



В ВОЗ объяснили вспышку заболеваемости в РФ. В организации считают, что это связано с увеличением объема тестирований, а также тем, что в России эпидемия наступила позже, чем в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Михаил Мишустин провел первое совещание после госпитализации. Премьер обсудил социально-экономические вопросы с правительством страны. На совещании сообщили о единовременных выплатах и дополнительной помощи ветеранам. Он отметил, что необходимо продолжить поддержку и после 9 мая.