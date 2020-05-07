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Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий

Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В результате принятого мэром Москвы Сергеем Собяниным решения, работа вновь появится у полумиллиона человек, рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

По указу с 12 мая в Москве смогут начать работать предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

"Только на промышленные предприятия города вновь вернуться смогут порядка 200 тыс. человек", – пояснили в ведомстве. 

Во время ограничений, принятых из-за распространения коронавируса, в столице работали только 350 промышленных предприятий из 720. Среди них производители медоборудования, стройматериалов для медучреждений, антисептиков, масок и других полезных вещей, необходимых в борьбе с эпидемией. 

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что очень важно, чтобы люди не оставались без работы, а экономика города могла скорей восстановиться. 

По его словам, руководство города понимает, как это важно для бизнеса продолжать работать в условиях режима самоизоляции и стараются подстроиться под них. Однако есть такие сферы производства, где работать на дому невозможно. 

"Поэтому мы совместно с производствами, которые остановить невозможно (в первую очередь, это производство средств защиты, медицинских товаров, а также пищевая промышленность), разработали план поэтапного восстановления.На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", – цитирует его пресс-служба ведомства. 

Все промышленные предприятия должны до 31 мая провести среди работников ( не меньше 10%) тестирование на COVID-19 и с 1 июня тестировать в таком объеме каждые 15 дней. В тех организациях, где нет возможности провести дистанцию между рабочими местами установить перегородки. 

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров объяснил, что для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук. 

К работе не должны допускаться те, у кого есть хронические болезни, беременные женщины и те, у кого повышена температура или есть признаки ОРВИ. Если человек переболел, то при выходе на работу он должен предоставить справку от врача. 

Ранее 7 мая Сергей Собянин озвучил реальное количество заболевших коронавирусом в Москве – их число превысило 300 тыс. человек.

Марина МОНРО

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