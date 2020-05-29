За все время эпидемии скончались 4374 россиянина

Россия продолжает бороться с инфекцией из Китая. За сутки 8572 человека заразились коронавирусом в 84 регионах. У 39,4% жителей страны не было симптомов. Всего заболели 387623 россиянина.

Непростая ситуация по-прежнему в Москве. В столице за сутки, как сообщает оперативный штаб, диагноз подтвердили у 2332 горожан. На втором месте печального рейтинга – Подмосковье с 773 заболевшими. Следом идет Санкт-Петербург, где 369 новых случаев заражения инфекцией.

Впрочем, все больше людей выздоравливают. За сутки число излечившихся составило 8264 человека. В Москве выздоровели 3474 горожанина. За все время эпидемии коронавирус победили 159257 жителей страны.

При этом эксперты заявили, что COVID-19 начал ослабевать, но заболевание станет сезонным, как грипп. Все последние новости о коронавирусе в России на 29 мая читайте в материале "Утро.ру".