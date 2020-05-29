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Умерли 232 человека: актуальная статистика по коронавирусу в России на 29 мая

Умерли 232 человека: актуальная статистика по коронавирусу в России на 29 мая
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
продолжениеЗвезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла мужа из-за COVID-19
За все время эпидемии скончались 4374 россиянина

Россия продолжает бороться с инфекцией из Китая. За сутки 8572 человека заразились коронавирусом в 84 регионах. У 39,4% жителей страны не было симптомов. Всего заболели 387623 россиянина. 

Непростая ситуация по-прежнему в Москве. В столице за сутки, как сообщает оперативный штаб, диагноз подтвердили у 2332 горожан. На втором месте печального рейтинга – Подмосковье с 773 заболевшими. Следом идет Санкт-Петербург, где 369 новых случаев заражения инфекцией.

Впрочем, все больше людей выздоравливают. За сутки число излечившихся составило 8264 человека. В Москве выздоровели 3474 горожанина. За все время эпидемии коронавирус победили 159257  жителей страны. 

При этом эксперты заявили, что COVID-19 начал ослабевать, но заболевание станет сезонным, как грипп. Все последние новости о коронавирусе в России на 29 мая читайте в материале "Утро.ру".

Полина ИВАНОВА

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