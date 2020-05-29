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Звезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла мужа из-за COVID-19

Звезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла мужа из-за COVID-19
Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976)
Актриса заразилась коронавирусом вместе с супругом

Режиссер Самвел Гаспаров скончался от COVID-19. Мужу Натальи Вавиловой, которая сыграла в фильме "Москва слезам не верит", был 81 год. О смерти известного сценариста рассказал журналист Георгий Сааков.

Гаспаров вместе с супругой заразились коронавирусом. Сааков написал в "Фейсбук", что режиссеру было не свойственно проигрывать, однако победить инфекцию он, к сожалению, не смог. Вавиловой же журналист пожелал скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования семье артистов.

По словам близких пары, незадолго до смерти Гаспаров серьезно болел. Сценарист страдал от серьезной формы гастрита, пишет StarHit.

Свою карьеру режиссера Гаспаров начал в 1970-е годы. Он снял такие фильмы, как "Стервятники на дорогах", "Хлеб, золото, наган" и "Ненависть". С Вавиловой он познакомился на съемках картины "Москва слезам не верит", где актриса сыграла роль Александры – дочери главной героини, передает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" писало, как Наталья Вавилова продала  роскошный особняк на Рублевке из-за болезни мужа.

Карина СИРАЗОВА

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