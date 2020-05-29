Однако не всем одобрили материальную поддержку

Российский шоу-бизнес переживает из-за коронавируса не лучшие времена. Из-за отсутствия концертов и других массовых мероприятий артисты лишились одного из основных источников дохода. Звезды жалуются, что средств, порой, не хватает даже на жизнь. По сообщениям СМИ, некоторые из них даже подали заявление в ФНС, чтобы получить выплаты МРОТ для своих сотрудников.

Дело в том, что многие знаменитости оформляют свою деятельность через ИП. Так они проводят все финансовые операции и официально трудоустраивают сотрудников: музыкантов, помощников и прочих. После заявления Владимира Путина о помощи компаниям, пострадавшим от эпидемии в стране, именитые представители шоу-бизнеса решили подать заявку на 12 тыс. руб. для каждого своего сотрудника, однако не все получили одобрение, пишет "Собеседник".

Григорию Лепсу, как указывает издание, в субсидии отказали: артист не соблюдал условие по сохранению 90% рабочих мест с начала развития коронавирусной ситуации в стране.

Иосиф Пригожин подавал заявление на свой ресторанный бизнес. Ему также якобы отказали, утверждают журналисты, поскольку в марте он уволил часть сотрудников. А вот на основное ИП, которое занимается исполнительским искусством, продюсер заявления не подавал.

Дмитрий Билан тоже не стал отставать от своих коллег, подав заявку на субсидию. В отличие от Лепса и Пригожина, сотрудников певец не увольнял, поэтому ФНС одобрило выдачу материальной помощи.

Регина Тодоренко подала заявку, как сообщают журналисты, за пару дней до крупного перевода денег в Фонд помощи жертвам домашнего насилия. Ей ответили также одобрением.

Дополнительной помощи от государства не получит и Тимати, сообщается в статье. В ФНС ему отказали, поскольку после марта он уволил часть своих работников. Его бургерная претендовать на получение субсидии не может, поскольку фастфуд не признали отраслью, пострадавшей от эпидемии.

Николай Басков подал заявку еще в начале мая. Своих сотрудников он не увольнял, поэтому его компания получит поддержку от государства.

Как утверждают журналисты, уволить подчиненных пришлось Леониду Агутину. Из-за того, что количество работников уменьшилось более, чем на 10%, артисту пришел отказ на получение субсидии.



Найти данные на сайте ФНС, подтверждающие сообщение издания, не удалось.



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