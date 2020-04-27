СМИ раскрыли заработки звезд в разгар пандемии
Коронавирус коснулся не только простых граждан, но и артистов. Все они остались без концертов, съемок в фильмах и выступлений в театре. Однако выход находчивые любимцы публики нашли – начали записывать видеоролики с поздравлением, которые может заказать любой желающий. Журналисты выяснили, сколько стоят пожелания от знаменитостей.
Доступнее всего поздравление актрисы Анастасии Макеевой. За подобную работу звезда сериалов возьмет около 2 тыс. рублей. Экс-участница КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщова готова позвонить имениннику за сумму около 4 тыс. рублей.
Столько же стоит разговор с Прохором Шаляпиным. Артисты, как пишут репортеры, могут не только записывать видео для торжества, но и позвонить собеседнику напрямую.
Сестра Ольги Бузовой Анна за подобные услуги хочет 7,5 тысяч рублей, а актриса Настасья Самбурская 15 тысяч рублей, – дополняет "КП".
Гоген Солнцев просит за поздравление 20 тыс. рублей, но больше всех получает Михаил Шафутинский – 200 тыс. рублей.
Первой зарабатывать деньги таким образом решила Любовь Успенская. В своем "Инстаграм" в середине апреля артистка написала, что хочет помочь людям порадовать близких. Естественно, не бесплатно. За звонок и видео от певицы придется выложить 30 тыс. рублей.
Пока одни нашли оригинальный способ для заработка в непростое время, другие звезды жалуются на трудности. Например, Виктор Рыбин рассказывал, что у него остались последние 30 тыс. рублей, а Екатерина Волкова писала о платежах по кредитам.
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
- Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
Здоровье
- Секреты долгожителей: простые правила на каждый день
- Настойка кедровых орехов для мужчин: как спасти потенцию после 50 лет
- Как похудеть на карантине: раскрыт эффективный метод
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик