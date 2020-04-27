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СМИ раскрыли заработки звезд в разгар пандемии

СМИ раскрыли заработки звезд в разгар пандемии
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Российские знаменитости получают от 2 до 200 тыс. рублей сидя дома

Коронавирус коснулся не только простых граждан, но и артистов. Все они остались без концертов, съемок в фильмах и выступлений в театре. Однако выход находчивые любимцы публики нашли – начали записывать видеоролики с поздравлением, которые может заказать любой желающий. Журналисты выяснили, сколько стоят пожелания от знаменитостей.

Доступнее всего поздравление актрисы Анастасии Макеевой. За подобную работу звезда сериалов возьмет около 2 тыс. рублей. Экс-участница КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщова готова позвонить имениннику за сумму около 4 тыс. рублей.

Столько же стоит разговор с Прохором Шаляпиным. Артисты, как пишут репортеры, могут не только записывать видео для торжества, но и позвонить собеседнику напрямую.

Сестра Ольги Бузовой Анна за подобные услуги хочет 7,5 тысяч рублей, а актриса Настасья Самбурская 15 тысяч рублей, – дополняет "КП".

Гоген Солнцев просит за поздравление 20 тыс. рублей, но больше всех получает Михаил Шафутинский – 200 тыс. рублей.

Первой зарабатывать деньги таким образом решила Любовь Успенская. В своем "Инстаграм" в середине апреля артистка написала, что хочет помочь людям порадовать близких. Естественно, не бесплатно. За звонок и видео от певицы придется выложить 30 тыс. рублей.

Пока одни нашли оригинальный способ для заработка в непростое время, другие звезды жалуются на трудности. Например, Виктор Рыбин рассказывал, что у него остались последние 30 тыс. рублей, а Екатерина Волкова писала о платежах по кредитам. 

Фоторепортаж
Обедневшие и злые: российские звезды страдают из-за коронавируса
Виктор Рыбин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Екатерина Шпица. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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