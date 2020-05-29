Инфекция может стать сезонной, но при этом она теряет свою силу - главные новости о COVID-19 в России на пятницу в материале "Утро.ру"

В России, по данным на утро 29 мая, коронавирусом заразились 379051 человек. Пик пандемии пройден, однако в некоторых регионах до сих пор выявляют вспышки инфекции.

Так, массовое заражение COVID-19 произошло в пансионате для престарелых в Якутии из-за несоблюдения режима самоизоляции. Заболели 15 пожилых постояльцев и работников учреждения, передает областная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Последствия коронавируса для курильщиков наиболее тяжелые, однако болезнь может отучить от вредной привычки. Из-за осложнений тяга к никотину пропадает сама собой, что в будущем может помочь человеку бросить курить, рассказал врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев в интервью радио Sputnik.

Сама инфекция становится слабее: COVID-19 теряет способность заражать и убивать. Доктор Александр Мясников написал в своем телеграм-канале, что это происходит каждый раз, когда коронавирус попадает в новый организм.

При этом болезнь, вероятно, станет сезонной. Комфортные условия для вируса - +5 ... +10°C, – именно поэтому он будет возвращаться весной и осенью, предположил вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, сейчас важно создать иммунную прослойку населения, пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, когда в Москве откроются салоны красоты.