Все зависит от показателей заболеваемости коронавирусом

Закрытие на карантин московские предприятия и компании возобновят свою работу, если в столице не будет новых вспышек коронавирусной инфекции.

Речь идет о парикмахерских, салонах красоты и других организациях, сообщил в эфире Первого канала глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сейчас их открывать еще рано, так как при работе происходит слишком тесный контакт людей, что нежелательно на фоне текущей эпидобстановки.

Таким образом, скорейшему началу работы перечисленных компаний может помочь добросовестное соблюдение москвичами карантинных мер и рекомендаций.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице придется на июнь 2020 года.