Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Вспышка коронавируса в Москве идет на спад, но число жертв инфекции еще будет расти. О пике смертности от COVID-19 рассказал вирусолог Александр Лукашев.
Специалист объяснил, что эти показатели обычно отстают от заболеваемости на 14 – 17 дней. В мае количество новых пациентов с коронавирусом было большим, именно поэтому в ближайшие дни число летальных исходов увеличится, рассказал Лукашев "Известиям".
Больше всего зараженных в нашей стране выявили 11 мая – за сутки COVID-19 нашли у 11659 человек. Таким образом, пик смертности от коронавируса в Москве наступит приблизительно 2 июня, уточняет "Царьград".
По последним данным, количество новых инфицированных в нашей стране выросло на 8371.
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
Опасность усугубляла близость газопровода