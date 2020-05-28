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Вирусолог: пик смертности от COVID-19 в Москве наступит в июне

продолжениеЧетыре футболиста заразились коронавирусом в Москве
В ближайшие дни количество летальных исходов увеличится

Вспышка коронавируса в Москве идет на спад, но число жертв инфекции еще будет расти. О пике смертности от COVID-19 рассказал вирусолог Александр Лукашев.

Специалист объяснил, что эти показатели обычно отстают от заболеваемости на 14 – 17 дней. В мае количество новых пациентов с коронавирусом было большим, именно поэтому в ближайшие дни число летальных исходов увеличится, рассказал Лукашев "Известиям".

Больше всего зараженных в нашей стране выявили 11 мая – за сутки COVID-19 нашли у 11659 человек. Таким образом, пик смертности от коронавируса в Москве наступит приблизительно 2 июня, уточняет "Царьград".

По последним данным, количество новых инфицированных в нашей стране выросло на 8371.

Карина СИРАЗОВА

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