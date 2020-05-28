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Четыре футболиста московской команды "Локомотив" подхватили коронавирус. Об этом сообщили на сайте клуба.
Спортсмены сдали тест на COVID-19 два дня назад, и у некоторых из них результат оказался положительным. Инфекцией заразились Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев.
На сайте "Локомотива" говорится, что болезнь у игроков протекает без симптомов, и все они находятся дома в режиме самоизоляции.
Спортсмены готовятся к чемпионату России по футболу, который начнется 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.
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