Болезнь у спортсменов протекает без симптомов

Четыре футболиста московской команды "Локомотив" подхватили коронавирус. Об этом сообщили на сайте клуба.

Спортсмены сдали тест на COVID-19 два дня назад, и у некоторых из них результат оказался положительным. Инфекцией заразились Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев.

На сайте "Локомотива" говорится, что болезнь у игроков протекает без симптомов, и все они находятся дома в режиме самоизоляции.

Спортсмены готовятся к чемпионату России по футболу, который начнется 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.